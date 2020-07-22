Beşiktaş'ta kritik ayrılık

Beşiktaş Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Avcı, görevinden ayrıldı.

İHA
22 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:19
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Beşiktaş Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Avcı, görevinden ayrıldı.
Beşiktaş Kulübü, sabah saatlerinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu. Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ertuğrul Avcı, bugün itibariyle siyah-beyazlı kulüpteki görevinden ayrıldı.


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