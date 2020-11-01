Beşiktaş'ta o isim kadroda yok!
Siyah-beyazlı ekipte, maçın kadrosu da belli oldu. Sakatlığı devam eden Gökhan Töre, maç kadrosuna dahil edilmedi.
Süper Lig´in 7´nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor´u konuk edecek Beşiktaş, dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5´e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan siyah-beyazlı ekipte, maçın kadrosu da belli oldu. Sakatlığı devam eden Gökhan Töre, maç kadrosuna dahil edilmedi.
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