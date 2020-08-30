Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yeni golcüyü bekliyor!

30 Ağustos 2020 Pazar, 14:46

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları gerçekleştirildi. İdman, topla dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Sergen Yalçın'ın sezon öncesi golcü sorunun çözülmesi için bazı isimler üzerinde durduğu açıklandı.

Atletico Madrid'den 32 yaşındaki Nikola Kalinic için görüşmeler sürüyor. 5 milyon Avro bonservis bedeliyle kapıyı açan İspanyol kulübün 3 milyon Avro'ya kadar düşebileceği ileri sürüldü.

Beşiktaş yönetimi, Hırvat forvetin senelik 2 milyon Avro net ücret talep etmesi nedeniyle pazarlıklarını sürdürüyor. 35 yaşında olan Papis Cisse'nin de 1.5-2 milyon bandında senelik maaş istemesi yönetimin işini iyice zora sokuyor.

