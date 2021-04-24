Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç öncesi uyarı:Kredimiz yok

24 Nisan 2021 Cumartesi, 14:13

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aboubakar, Cenk, Larin ve Atiba'nın sakatlıkları üzerine yaptığı açıklamada, "Kredimiz yok" dedi.

Futbolcularıyla Nevzat Demir Tesisleri'nde toplantı yaptığı öğreniln Sergen Yalçın, “Bu ligde bu kadar kısa süre varken puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Tüm krediyi erkenden bitirdik. Şampiyonluk artık bizim elimizde. Ya tüm maçları kazanıp şampiyon olacağız ya da kendi elimiz ile başka takımlara vereceğiz. Rakiplerin aldığı sonuçlara göre bir yere varamayız. Kendi yolumuzu kendimiz çizmeliyiz” ifadelerini kullandı.