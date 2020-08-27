Beşiktaş'ta tarihi fırsat böyle kaçtı!

27 Ağustos 2020 Perşembe, 08:20

Beşiktaş, PAOK yenilgisiyle 25 milyon Avro'luk gelirden oldu.

Siyah-Beyazlı camia transferde geç kalan yönetim ve teknik ekibi eleştirdi.

“Bırakmam Seni” kampanyasından şu ana kadar sadece 47 milyon TL toplanabildi. Para bulma çabası kadro kalitesinin korunması adına kullanılmış olsaydı Şampiyonlar Ligi'nden minimum 220 milyon TL (25 milyon Avro) gelir elde edilmiş ve sezon kurtarılmış olacaktı. Küçülme adına 200-300 bin Avro'luk farklar için 25 milyon Avro kaçtı. Yine 31 yaşındaki Welinton için 22 yaşındaki Fatih Aksoy'un bonservisi ile Alanyaspor'a verilmesinin yanlış bir tercih olduğu da ilk karşılaşmada ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'ın transfer konusundaki beklentileri karşılanamadığı gibi alınan isimler de kadroya geç katıldı. Fizik ve mental olarak iyi bir kamp dönemi geçirmediği gözlenen Beşiktaş'ın özellikle defans bölgesindeki defosu PAOK maçında ortaya çıktı. Rakibin iyi analiz edilmediği de ortadaydı. Kısacası transfer stratejisi yüzünden kadrodaki olumsuz yönde yaşanan değişim uzun maraton öncesinde kötü sinyaller verdi.

Kaynak: Skor