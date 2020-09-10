Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, kondisyon ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, top kapma oyun ve dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
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