Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
Beşiktaş milli takımda sakatlanan Vicent Aboubakar'ın son durumunu paylaştı.
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandığı duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart'ta Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan değerlendirmesi neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup, tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Vincent Aboubakar’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/cbN25J8mh5— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 1, 2021
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