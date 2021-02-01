Beşiktaş’tan Cenk Tosun paylaşımı: Çok özlemişiz!

Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski yıldızı Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Çok özlemişiz" paylaşımı yapıldı.

İHA
01 Şubat 2021 Pazartesi, 08:58
Beşiktaş’tan Cenk Tosun paylaşımı: Çok özlemişiz!
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Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski yıldızı Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Çok özlemişiz" paylaşımı yapıldı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Cenk Tosun paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda golcü oyuncunun yeni formasıyla fotoğrafları paylaşırken, "Çok özlemişiz" notu düşüldü.


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