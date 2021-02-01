Beşiktaş’tan Cenk Tosun paylaşımı: Çok özlemişiz!

01 Şubat 2021 Pazartesi, 08:58

Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski yıldızı Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Çok özlemişiz" paylaşımı yapıldı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Cenk Tosun paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda golcü oyuncunun yeni formasıyla fotoğrafları paylaşırken, "Çok özlemişiz" notu düşüldü.



