Beşiktaş’tan Formula 1 paylaşımı

Beşiktaş’ın yıldız futbolcuları, İstanbul’da gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde favori pilotlarını açıkladı.

İHA
13 Kasım 2020 Cuma, 23:34
Beşiktaş’tan Formula 1 paylaşımı
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Beşiktaş’ın yıldız futbolcuları, İstanbul’da gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde favori pilotlarını açıkladı.
İstanbul’da pazar günü gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde Beşiktaş’ın yıldız futbolcuları, favori Formula 1 pilotları hakkında kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlılardan paylaşılan görüntülerde Josef de Souza, Utku Yuvakuran, Atiba ve Rachid Ghezzal yarış öncesinde sevdiği ve favori gördüğü pilotlar hakkında görüşlerini belirtti.


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