Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

27 Kasım 2020 Cuma, 17:53

Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre'nin sağ bacağının alt adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.







