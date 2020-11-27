Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre'nin sağ bacağının alt adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre'nin sağ bacağının alt adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
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