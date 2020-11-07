Beşiktaş’tan Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki

Gaziantep FK deplasmanında 3-1 kaybeden Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösterdi.

İHA
07 Kasım 2020 Cumartesi, 19:23
Beşiktaş’tan Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki
Abone Ol google-news

Gaziantep FK deplasmanında 3-1 kaybeden Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösterdi.
Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı kulüp bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yüklendi. "’Uğurlu’ mu, uğursuz mu?, kasıt ’VAR mı yok mu?’, ’Hakem’ mi, değil mi?" paylaşımı yapan Beşiktaş, Yaşar Kemal Uğurlu’nun daha önce siyah-beyazlı ekibin maçlarında yönettiği karşılaşmalardan görüntüleri de paylaşımına ekledi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler