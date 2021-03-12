Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı: Ruhu yeter!

Beşiktaş sosyal medyada, Başakşehir maçında cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak Sergen Yalçın'ı paylaşarak "Ruhu yeter" dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2021 Cuma, 13:24
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı: Ruhu yeter!
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