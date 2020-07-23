Beşiktaş'tan şoke eden Kartal Yuvası kararı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 08:27

Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki dönemde kulüpte yeniden yapılandırma hamlelerine girişmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, büyük bir tasarruf hamlesine girişecek ve bu çerçevede radikal adımlar atılacak. Bu hamleler, futbol takımından personel ve kulübün çeşitli operasyonlarına kadar uzanacak.

Pandemi nedeniyle geciken operasyonlar için önümüzdeki günlerde kollar sıvanacak. Yönetimin ilk hedefi futbol takımının yıllık bütçesini 30-32 milyon Avro aralığına çekmek. Bir diğer hamle de kulübün genelinde tasarrufa gitmek.

PANDEMİ SÜRECİ ETKİLİ OLDU

Ama siyah beyazlı yönetimin planladığı en önemli operasyon Kartal Yuvası mağazaları için... Kulübün ikinci başkanı, iletişim ve yeniden yapılandırmadan sorumlu yöneticisi Adnan Dalgakıran'ın ortaya attığı fikir, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerince de benimsenirse, lisanslı ürün satışında sanal mağazacılığa geçilecek! Sadece İstanbul'da stat başta olmak üzere, bir kaç ana noktada fiziki mağaza bulunacak. Bunun dışındaki tüm mağazaların kapatılması ve internet üzerinden online satış modeline geçilmesi hedefleniyor. Pandemi sürecinde birçok sektörde online satışa geçilmesi ve toplumda bu yöndeki tüketim alışkanlığının hızla gelişmesi de Dalgakıran'ın planını güçlendiriyor.

Kaynak: Ajansspor