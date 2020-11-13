Beşiktaş'tan TFF'ye virüs talebi "Karantina 10 güne düşsün"

13 Kasım 2020 Cuma, 15:20

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesinde 8 futbolcusunda konoravirüs tespit edilmesinin ardından kadro sıkıntısı yaşıyor.

Siyah-beyazlı kulüp, koronavirüs salgını sebebiyle zorlu günler geçiriyor. Sakatlığının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışan Gökhan Töre ile takımla idmanlara çıkmaya başlayan N'Koudou hazır hale gelmezse Başakşehir maçına 2'si kaleci 3'ü altyapı oyuncusu olmak üzere 16 futbolcuyla çıkacak olan siyah-beyazlıların, Başakşehir maçında kadroyu genişletebilmesi için TFF'nin sağlık protokollerinin değişmesi gerekiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, sağlık protokollerinin değişmesi önerisini ise Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında gündeme getirdi.

TFF'nin belirlediği sağlık protokollerine göre 9 Kasım'da pozitif olan üç futbolcu ile 11 Kasım'da pozitif olan Vida ve 12 Kasım'da pozitif olan diğer 4 futbolcunun, 21 Kasım'da oynanacak Başakşehir maçına yetişmesi imkansız. Çünkü sağlık protokolü gereği testi pozitif çıkan futbolcunun 14 gün karantina ve iki testinin negatif çıkma zorunluluğu var. Ancak; Sağlık Bakanlığı'nın bir süre önce değiştirdiği genel protokollerle pozitif çıktıktan sonra semptom göstermiyorsa karantina süresi 10 güne düşürülmüş ve sonucu negatife dönen kişinin karantinasının bitirilmesi kararı alınmıştı.

Beşiktaş'ın en azından 3 futbolcuyu Başakşehir maçına yetiştirebilmesi için 9 Kasım'da Covid-19 pozitif olan üç futbolcunun test sonuçlarının bir an önce negatife dönmesi ve TFF'nin 14 gün olan izolasyon süresini 10 güne düşürmesi gerekiyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISINDA NİHAT ÖZDEMİR'E İLETİLDİ

Bu konunun Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından dile getirildiği ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de söylendiği öğrenildi. Nihat Özdemir'in kulüplerin bu isteğini sağlık kuruluna ileteceğini ve mutlaka değerlendirmeye alınacağını ifade ettiği bildirildi.

Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği toplantısında, "Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez" dediği ifade edildi.



