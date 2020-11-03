‘BES’ini iptal eden pişmanlık duyuyor’

03 Kasım 2020 Salı, 02:00

Salgınla gelecek için duyduğu kaygı, her şeyin önüne geçen tüketici, bu çerçevede tasarrufa ve koruma ürünlerine yöneldi. Tehlikeli hastalığa yakalanma tüm endişelerin önüne geçti.

Araştırmaya göre hayat sigortası olmayanların yüzde 47, bireysel emeklilik planı (BES) olmayanların yüzde 40’ı sigorta yaptırmayı düşünüyor. Yine araştırmaya göre, BES’i olup iptal eden ya da BES yaptırmamış kişilerde “pişmanlık” var. Salgın öncesi olası bir sağlık sorununa karşı güvence olması için sigorta yaptıranların oranı yüzde 40 iken, salgın sonrası bu oran yüzde 52 oldu.