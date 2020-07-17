Beyaz Saray danışmanı: TikTok'un ABD şirketi olarak faaliyet göstermesini bekliyoruz
Üst düzey bir Beyaz Saray danışmanı Perşembe günü yaptığı açıklamada, TikTok'un Çinli sahibinden ayrılmasını beklediğini söyledi.
Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow gazetecilere verdiği demeçte, kısa video uygulaması TikTok tarafından yönetilen verilerin güvenliği ile ilgili ABD endişelerinin arttığını belirterek, bir Amerikan şirketi olarak çalışmasını talep ettiklerini söyledi.
Kudlow, Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Mike Pompeo tarafından hedef gösterilen TikTok'un, Çin merkezli Beijing ByteDance Technology Co şirketinden ayrılmasının daha iyi bir seçenek olabileceğini ifade etti.
"Nihai kararlar vermedik ama... Sanırım TikTok, Çin tarafından yönetilen ve bağımsız bir Amerikan şirketi olarak faaliyet gösteren holding şirketinden çıkacak" diyen Kudlow, TikTok’un sahipliğinin önerilen yapı altında değişip değişmeyeceğini belirtmedi.
ABD şirketlerinin TikTok'u alıp alamayacağı sorusu sorulduğunda ise yorum yapmayı reddetti.
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