Beyaz Saray danışmanı: TikTok'un ABD şirketi olarak faaliyet göstermesini bekliyoruz

17 Temmuz 2020 Cuma, 10:31

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow gazetecilere verdiği demeçte, kısa video uygulaması TikTok tarafından yönetilen verilerin güvenliği ile ilgili ABD endişelerinin arttığını belirterek, bir Amerikan şirketi olarak çalışmasını talep ettiklerini söyledi.

Kudlow, Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Mike Pompeo tarafından hedef gösterilen TikTok'un, Çin merkezli Beijing ByteDance Technology Co şirketinden ayrılmasının daha iyi bir seçenek olabileceğini ifade etti.

"Nihai kararlar vermedik ama... Sanırım TikTok, Çin tarafından yönetilen ve bağımsız bir Amerikan şirketi olarak faaliyet gösteren holding şirketinden çıkacak" diyen Kudlow, TikTok’un sahipliğinin önerilen yapı altında değişip değişmeyeceğini belirtmedi.

ABD şirketlerinin TikTok'u alıp alamayacağı sorusu sorulduğunda ise yorum yapmayı reddetti.