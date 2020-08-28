Beydağ’da ‘başka bir tarım mümkün’

Beydağ’da ‘başka bir tarım mümkün’
CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Mahir Polat, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve CHP Beydağ İlçe Başkanı Şakir Başaran ile birlikte kırsal köyleri ziyaret ederek sorunları dinledi.
Sürmenler Mahallesi’nde incir toplayıcılığın çok tehlikeli olduğunu belirten Mahir Polat, “İnsanlar ekmek parası için canları pahasına uçurumun kenarlarında incir topluyor. En ufak bir hata metrelerce yükseklikten aşağı yuvarlanmalarına sebep olabilir. Böylesine kıymetli bir alın terinin karşılığını alamamak, kırsalda yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan yurttaşlarımıza en büyük haksızlık” dedi.
Üretimde maliyetlerin artmasının köylüleri zor durumda bıraktığını vurgulayan Polat, “Üreticiler, barbunyanın 15 yıl önce 2.5 liraya satıldığını söylerken, şimdi 5 lira civarında. 15 sene içerisinde elektrik ve su başta olmak üzere girdiler artarken kazançları aynı oranda artmadı. Bundan dolayı bazı çiftçiler zarar etmemek için kiraz ve armutları toplamayarak dalında kurumasını tercih etmiş. Köylünün tek geçim kaynağı tarım iken böylesine üzücü bir olayın yaşanması ülkemizde çiftçilerimizin durumunu çok net özetliyor. İlçe örgütümüz ve ilçe belediyemiz kuracağı kooperatif ile üreticilerin yaşadığı sıkıntıları gidermeye çalışacak.
Tıpkı İzmir Büyükşehir Belediyemizin yaptığı gibi artık Beydağ’da da ‘başka bir tarım mümkün’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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