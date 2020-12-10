Beykoz'da ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı

10 Aralık 2020 Perşembe, 12:10

Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi’ndeki ATM cihazlarına zarar verildiği ihbarını alan polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin O.K. olduğu tespit edildi. Yakalanan O.K'nin geçen yıl aralık ayında savcılık talimatıyla polis tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü ve burada tedavi edildiği belirlendi. İki özel bankanın güvenlik yetkililerinin, ATM'lere zarar verildiğini belirterek şikayetçi olduğu O.K, tedavisi için yeniden aynı hastaneye sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan O.K'nın sabıka kaydının olmadığı ve daha sonra serbest kaldığı öğrenildi.