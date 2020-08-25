Beykoz'da otomobilden 9 kilo uyuşturucu çıktı
Beykoz'da bir otomobilde yapılana aramada 9 kilo 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliyi belirleyerek çalışma başlattı. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan polis, 19 Ağustos günü operasyon düzenledi. Bir otomobilde yapılan aramada 9 kilo 320 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.T.(44) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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