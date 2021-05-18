Beyoğlu'nda 2 ayrı eğlence mekanına baskın: 38 kişiye 129 bin 280 lira ceza

18 Mayıs 2021 Salı, 15:36

Beyoğlu İlçesi Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan 2 eğlence mekânına bu gece 03.30 ve 04.50 sıralarında baskın yapıldı.

Baskında, eğlence mekânlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu, yüzde 50 kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 38 kişinin de sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulundukları gerekçesiyle toplam 129 bin 280 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

MÜHÜRLENDİ

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen her iki iş yeri zabıta görevlileri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.



