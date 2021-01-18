Beyoğlu'nda hurdacıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Beyoğlu'nda atık malzemelerinin toplanıp depolandığı iki katlı binada çıkan yangın yanındaki binalara sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kurtuldu Sokak'ta bulunan hurda malzemelerinin bulunduğu iki katlı binada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan binalara sirayet etti.
Yurttaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken mahalle sakinlerinin panik hali kameralara yansıdı.
Yangın sırasında karşı binalarda yaşayan bazı yurttaşlar evlerinden hortum ile yangına su sıkarak itfaiye ekiplerine yardımda bulunmaya çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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