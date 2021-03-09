Beyoğlu'nda trans bireyin yüzüne tuz ruhu atıldı
Beyoğlu'nda, bir trans bireyin yüzüne, oturduğu binanın önünde tuz ruhu atıldı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı.
Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, trans birey Ayhan M., oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu bir kişi bina kapısına yaklaştı.
Kapı önünde Ayhan M. ile karşılaşan kişi, elindeki şişede bulunan tuz ruhunu trans bireyin yüzüne attı.
Ayhan M. acı içinde kendini yere atarken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayhan M. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, Ayhan M.nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
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