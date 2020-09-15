Beyrut kent merkezinde AVM'de yangın meydana geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir hafta içinde ikinci büyük yangın meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2020 Salı, 11:41
Beyrut kent merkezinde AVM'de yangın meydana geldi
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bulunan, ünlü mimar Dame Zaha Hadid tarafından tasarlanan alışveriş merkezinde yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bildirildi.


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