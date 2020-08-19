Beyrut’un yıkıntılarından anıları toplamak...

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 18:04

Beyrut bugüne dek kendine özgü mimarisi ve eski yapılarıyla adından söz ettirdi. Ancak patlamanın ardından bu doku ciddi şekilde zarar gördü. Tarihi yapıların bir çoğu 1975-1990 arasında devam eden iç savaşta yıkıldı ve yerine yüksek binalar inşa edildi. Kalan tarihi yapılar ise kenti büyük ölçüde tahrip eden 4 Ağustos’taki büyük çaplı patlamaya yenildi…

EVİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRECEK

Henry Loussian, patlamada zarar gören yapıların tarihi ruhunu korumaya çalışıyor. Loussian, “Bu benim aşkım, sevdiğim şey bu… Evin süsleri, balkon ve şuradaki ütü olduğu gibi duruyor...” diyor ve tamamen yıkılmadan önce evlerden özel eşyaları kurtarmak, ardından kalan parçalarla birlikte şehrin geçmiş hazinelerinden bir galeri oluşturmak istiyor. Louisa ve eşi Rita ayrıca, kendi evlerini de bir müzeye dönüştürmeyi planlıyor.

TARİHİ YAPILARI KORUYORDU

Reuters'ta yer alan habere göre Loussian, 300 bin kişiyi evsiz bırakan, binlercesini yaralayan ve 178 kişiyi öldüren büyük patlamadan bu yana, geleneksel dokudaki evleri zarar gören insanlara yardım ve tavsiye veriyor. Loussian, “Listelenen birkaç ev vardı, şimdi yoklar. Patlamadan önce bu evleri koruyabildiğimiz için kendimizle gurur duyuyorduk” diyor.

BEYRUT’U UNUTMAYIN...

Bir zamanlar Akdeniz, Osmanlı ve Fransız dönemi unsurlarının karışımı bir mimariye sahip olan şehrin geleneksel yapıları arasında kırmızı kiremit çatılar, yüksek boyalı tavanlar, mermer sütunlar ve vitraylar dikkat çekiyordu.

Loussian sözlerine şu şekilde devam ediyor, “Beyrut her zaman çehresini değiştiren savaşlar, patlamalar ve siyasi olaylarla karşı karşıya kaldı. Ancak bizim için en önemli şey Beyrut'u unutmamak... Bu şehri seviyorum, beni gururlandırıyor, Lübnanlı olmaktan gurur duyuyorum.”