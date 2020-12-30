Bıçaklı saldırgan tıp merkezinde bir hemşireyi rehin aldı
Şişli’de bıçaklı bir saldırgan tıp merkezinde bir hemşireyi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- 'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi
- Erdoğan Bayraktar ve AKP içindeki kazan...
- HÜDA-PAR ve dinci yazar Kaplan'dan AKP'ye yasa tepkisi
- CHP'li belediye asgari ücreti 4 bin 200 liraya çıkardı
- Sözer’i katleden cani, dehşetin ayrıntılarını anlattı!
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
- Uğur Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle
- AYM kararı sonrası Osman Kavala'dan açıklama
Video Haberler
- İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası
- Sağlık çalışanları isyanda: Artık yeter! Ölüyoruz...
- Pazarda kadına şiddet! Küfürler savurup yumrukladı
- Ekrem İmamoğlu o şarkıya kayıtsız kalmadı
- Herkesin merak ettiği Berat Albayrak sorusu
- Tunç Soyer'in açıklaması dünya basınında ses getirdi
- Aylin Sözer'in öğrencilerinden duygusal paylaşım
- Market çalışanı gencin 'pirzola' isyanı gündem oldu
- İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kamerada
- Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı
En Çok Okunan Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- 'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi
- Erdoğan Bayraktar ve AKP içindeki kazan...
- HÜDA-PAR ve dinci yazar Kaplan'dan AKP'ye yasa tepkisi
- CHP'li belediye asgari ücreti 4 bin 200 liraya çıkardı
- Sözer’i katleden cani, dehşetin ayrıntılarını anlattı!
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
- Uğur Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle
- AYM kararı sonrası Osman Kavala'dan açıklama