Bıçaklı saldırgan tıp merkezinde bir hemşireyi rehin aldı

Şişli’de bıçaklı bir saldırgan tıp merkezinde bir hemşireyi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

(İHA)
30 Aralık 2020 Çarşamba, 15:46
Bıçaklı saldırgan tıp merkezinde bir hemşireyi rehin aldı
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