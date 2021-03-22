Biden 4 kişilik ailenin alacağı yardım tutarını açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 4 kişilik bir ailenin 5 bin 600 dolar yardım alacağını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dört kişilik bir ailenin 5 bin 600 dolar yardım alacağını belirtti.
Biden Twitter mesajında, “Amerikan Kurtarma Planı uyarınca, tipik dört kişilik aile 5.600 dolarlık bir çek alıyor. Bu para, insanların üzerinde bir çatı tutmasına ve masaya yemek koymasına yardımcı olur. Yardım burada” dedi.
Biden, geçtiğimiz günlerde Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de onaylanan 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 mali destek paketini imzalamıştı.
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