Biden: Azınlıklar Kabine'de her zamankinden daha fazla olacak

08 Ocak 2021 Cuma, 23:21

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, “Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek" dedi.



Biden, olaylarda hayatını kaybeden polis memuru için hesap sorulacağını söyleyerek ailesine baş sağlığı diledi. Biden, “Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak” dedi.

Aşı dağıtımı için milyarlarca dolar daha gerekiyor diyen Biden, 15 dolarlık saatlik asgari ücreti de yeniden onayladı ve dikkatlerini küçük işletmelerin yükünü hafifletmeye vereceklerini söyledi.

ESKİ BAŞKANLAR YEMİN TÖRENİNE KATILACAK

ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin törenine katılacakları bildirildi.

Eski başkanların yanı sıra eşleri Michelle Obama, Laura Bush ve Hillary Clinton'ın da törende hazır bulunacakları belirtildi.

Haberde, hayattaki en yaşlı eski ABD başkanı Jimmy Carter (96) ve eşinin ise sağlık durumlarının seyahate uygun olmaması nedeniyle törene katılamayacakları ifade edildi.

TRUMP KATILMAYACAK

Donald Trump, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın Washington'da yemin ederek göreve başlayacağı törene katılmayacağını açıklamıştı.

Biden'dan yemin törenine katılmayacak olan Trump ile ilgili şunları söyledi:

"Fikrini destekliyorum, onunla hemfikir olduğum az sayıdaki konulardan biri"