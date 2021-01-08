Biden: Azınlıklar Kabine'de her zamankinden daha fazla olacak
ABD Başkanı seçilen Joe Biden, “Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek. Ayrıca azınlıklar da Kabine'de her zamankinden daha fazla olacak” dedi.
ABD Başkanı seçilen Joe Biden, “Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek" dedi.
Biden, olaylarda hayatını kaybeden polis memuru için hesap sorulacağını söyleyerek ailesine baş sağlığı diledi. Biden, “Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak” dedi.
Aşı dağıtımı için milyarlarca dolar daha gerekiyor diyen Biden, 15 dolarlık saatlik asgari ücreti de yeniden onayladı ve dikkatlerini küçük işletmelerin yükünü hafifletmeye vereceklerini söyledi.
ESKİ BAŞKANLAR YEMİN TÖRENİNE KATILACAK
ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin törenine katılacakları bildirildi.
Eski başkanların yanı sıra eşleri Michelle Obama, Laura Bush ve Hillary Clinton'ın da törende hazır bulunacakları belirtildi.
Haberde, hayattaki en yaşlı eski ABD başkanı Jimmy Carter (96) ve eşinin ise sağlık durumlarının seyahate uygun olmaması nedeniyle törene katılamayacakları ifade edildi.
TRUMP KATILMAYACAK
Donald Trump, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın Washington'da yemin ederek göreve başlayacağı törene katılmayacağını açıklamıştı.
Biden'dan yemin törenine katılmayacak olan Trump ile ilgili şunları söyledi:
"Fikrini destekliyorum, onunla hemfikir olduğum az sayıdaki konulardan biri"
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Melek İpek hakkında karar
- Misvak bu kez AKP'yi eleştirdi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Melek İpek hakkında karar
- Misvak bu kez AKP'yi eleştirdi