Biden ile Irak Başbakanı arasında kritik görüşme

24 Şubat 2021 Çarşamba, 09:50

Irak’ta yaşanan roketli saldırıların ardından Biden ile Kazımi görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray, ikilinin görüşmesine dair yayınladığı yazılı açıklamada, "Başkan, ABD'nin Irak'ın egemenlik ve bağımsızlığına olan desteğini teyit etti ve Başbakan'ın liderliğini takdir etti. İkili, son günlerde Iraklı ve Koalisyon personelini hedef alan roket saldırılarını ele aldı ve saldırıların faillerinin tamamıyla sorumlu tutulması gerektiği konusunda mutabık kaldı" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, Biden ile Kazımi'nin ABD-Irak ilişkilerini "Stratejik Diyalog" kanalıyla geliştirmenin önemi konusuna da vurgu yaptıkları belirtildi.