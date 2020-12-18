Biden kameralar önünde aşı olacak
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olacaklarını duyurdu.
Biden'ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise Covid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Covid-19 aşısı yaptırmıştı
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