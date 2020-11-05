Biden, yeterli delege sayısına ulaşacağı eyalette öne geçti

Demokrat aday Joe Biden Nevada'da avantaj kazandı. Trump'ın oy oranı yüzde 48.5, Biden'ın ise 49.5. Biden, 6 seçici delegesi bulunan Nevada'yı alırsa, 264 olan delege sayısını 270'ye yükseltecek. Bununla birlikte Biden, yeterli seçici delege sayısına ulaşacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2020 Perşembe, 20:41
Biden, yeterli delege sayısına ulaşacağı eyalette öne geçti
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ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor. Demokratların başkan Adayı Joe Biden'den oy sayma işlemleri devam ederken Twitter hesabından destekçilerine "Sabırlı olun" çağrısında bulundu. CNN'in aktardığına göre, Biden Nevada'da avantaj kazandı.

Trump'ın oy oranı yüzde 48.5, Biden'ın ise 49.5. Biden, 6 seçici delegesi bulunan Nevada'yı alırsa 264 olan delege sayısını 270'ye yükseltecek ve seçimin galibi olacak. 

ABD'de Demokratların başkan Adayı Joe Biden'den oy sayma işlemleri devam ederken Twitter hesabından destekçilerine "Sabırlı olun" çağrısında bulundu.


HİNTLİ İŞADAMINDAN ASTROLOJİK TAHMİN 

Öte yandan, Hindistan'ın önde gelen iş insanlarından Anand Mahindra'nın Amerikan seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı bir paylaşım viral oldu. Mahindra'nın yayınladığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'ı mağlup edeceğine dair astrolojik tahmin binlerce beğeni aldı.

ABD TARİHİNDE EN FAZLA OYU ALAN ADAY

1900 yılından bu yana en yüksek katılımın olduğu 59. başkanlık seçimlerinde ilk belirlemelere göre 150 milyondan fazla oy kullanıldı. Uluslararası ajanslar, Demokrat aday Joe Biden 71 milyonu geçen oyla Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ve eski başkan Barack Obama'nın rekorunu geliştirdi. Barack Obama, 2008 seçimlerinde aldığı 69,4 milyon oyla rekor kırmıştı.


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