Biden yönetiminde ilk istifa: Kadın gazeteciyi tehdit eden Ducklo görevinden ayrıldı
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı TJ Ducklo, ilişkisiyle ilgili haber yapan "Politico" gazetesi muhabirini "Seni yok edeceğim" " diyerek tehdit etmesinin ardından istifa etti.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı TJ Ducklo, kendisinin bir gazeteciyle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve tehdit ettiği gerekçesiyle bir hafta boyunca işten uzaklaştırılmasının ardından istifa etti.
Ducklo'nun istifası, görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu.
"Vanity Fair" dergisi tarafından yayımlanan bir haberde, Ducklo’nun, ilişkisiyle ilgili haber yapan "Politico" gazetesi muhabirini "Seni yok edeceğim" diyerek tehdit ettiği belirtilmişti.
BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yazılı bir açıklama yaparak, Ducklo'nun istifasını kabul ettiklerini duyurdu.
Psaki açıklamasında, ''Sözlerimiz ve eylemlerimizle başkalarına onurlu, saygılı, nezaketli davranma konusunda Başkan'ın belirlediği standardı karşılama konusunda kararlıyız'' ifadesini kullandı.
"Politico" gazetesi, 9 Şubat'ta, Ducklo’nun, Axios haber sitesi adına çalışan ve Biden’ın seçim kampanyasına ve göreve geliş sürecine ilişkin haberleri takip eden bir muhabirle ilişki yaşadığını iddia etmişti.
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