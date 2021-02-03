Biden’dan ailelerinden ayrılan göçmenleri birleştirme kararı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 13:22

Göreve gelen ABD Başkanı Biden, göçmenlerle ilgili 2 hafta içerisinde 9 kararname imzaladı. Biden, dün imzaladığı kararnamelerle Trump’ın göç konusunda attığı adımları geriye çevirmeyi amaçlıyor. Ailelerin bir araya getirilmesi için imzalanan kararname özellikle ailelerinden ayrı düşen çocukları anne ve babalarına kavuşturmayı hedefliyor.

“KÖTÜ POLİTİKALARI ORTADAN KALDIRIYORUM”

Kararnameleri imzalarken “Ben yeni yasalar yapmıyorum, kötü politikaları ortadan kaldırıyorum” diyen Biden, “Çocukları ailelerinin kollarından mecazi olarak değil, gerçek anlamıyla çekip alan önceki yönetimin neden olduğu ahlaki ve ulusal utancı ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

BİDEN’IN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

VOA'nın aktardığına göre, Trump’ın sınır politikalarını ve sığınmayı zorlaştıran politikalarını tersine çevirmenin aylar alabileceğini söyleyen Biden’ın yardımcılarından Roberta Jacobson, İspanyolca medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada izleyicilerini ABD’ye gelmeleri için cesaretlendirmemelerini istedi. “Bu doğru zaman değil” diyen Jacobson, yeni bir sistem oluşturma sürecinin ortasında olduklarını ve yolculuğun da çok tehlikeli olduğunu söyledi.