Biden'dan ilk hamle: Trump'ın kovduğu ismi Covid-19 timinin başına getirdi

09 Kasım 2020 Pazartesi, 17:19

Demokratlar'ın adayı Joe Biden'ın ABD'de seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından ilk hamlesini gerçekleştirdi. İlk hedefinin koronavirüsle mücadele olduğunu açıklayan Biden, Trump'ın seçilmesiyle görevden alınan, ABD Kamu Sağlığı Dairesi’nin eski başkanı Vivek Murthy’i Covid-19’la mücadele timinin başına getirdi.

Murthy, Trump tarafından 2016 yılında görevinden alınmıştı.

BİDEN HAEREKETE GEÇECEK

Biden’ın seçim kampanyasını yöneten isimlerden Kate Bedingfield, NBC’de katıldığı programda açıklamalarda bulunarak yeni koronavirüs planının içerğini paylaştı. Bedinfgield, “Hemen çalışmaya başlıyorlar. İnsanlar ülkelerinin ileriye gitmesini istiyor. Seçim sonuçları, insanların değişime aç olduğunu gösterdi. Biden, bu hafta içinde harekete geçecek ve Amerikan halkına açıklamalarda bulunacak” dedi.

Murthy, Trump tarafından 2016 yılında görevinden alınmıştı.