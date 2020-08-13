Bilal Erdoğan'ın arkadaşının kazandığı ihale haberine erişim engeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı Aykut Emrah Polat’ın TMSF’nin düzenlediği ihaleyi 280 milyon TL’ye kazanmasına ilişkin habere erişim engeli geldi.
Bilal Erdoğan’ın talebi üzerine İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararında konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:
“Dilekçe ve ekleri ile talebe konu yayınlar incelendiğinde; talepte bulunan hakkında çoğunlukla galiz küfür ve hakaretlerden oluşan düşünce ve eleştiri hürriyeti ile telifi kabil olmayan paylaşımları ve fotoğrafları yayımladıkları, bu şekilde talepte bulunanın kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşıldığından talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir.”
İlkyapı İnşaat’ın sahibi olan Aykut Emrah Polat 2014 yılında Bilal Erdoğan, amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’le birlikte Mehmet Gür’ün de ortak olduğu bir şirket kurmuştu.
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