Bilal Erdoğan’ın arkadaşının talebiyle erişim engeli haberimize de erişim engeli geldi

07 Şubat 2021 Pazar, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başcı’nın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ihalelere ilişkin haberimize erişim engeli getirildiğini duyuran haberimiz ile ihalenin ayrıntılarını anlatan haberimize de erişim engeli getirildi. Başvuruları Başcı yaptı.

Milli Saraylar’ın kamera güvenlik sistemi ihalesinin de aralarında olduğu birçok devlet ihalesini kazanan Fatih Başcı’nın sahibi olduğu İstanbul merkezli ERB Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden çok sayıda ihale aldığını ortaya çıkaran haberimiz gazetemizin manşetinden 31 Ocak’ta yayımlanmıştı. Başcı’nın belediyeden toplamı 26 milyon 442 bin 247 lirayı bulan 5 ihaleyi anlatan haberimize erişim engeli gelmişti.

Bakırköy 5. Sulh Ceza Hâkimliği erişim engeli kararında “Genel ilkeler bağlamında somut olay değerlendirildiğinde, bahse konu yayınların başvuranın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, eleştiri sınırları dışında kaldığı, bu haliyle 5651 Sayılı Kanun’un 9. maddesinde belirtilen yasal şartların oluştuğu sonucuna varılmış olup, talebin kabulü ile karar verilmiştir” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Başcı’nın aldığı söz konusu ihalenin ayrıntılarını da duyurmuştuk. Belediye aynı ihaleyi 19 Ekim 2020 tarihinde de yapmış ancak Başçı’nın şirketinin bu ihaleye verdiği teklif tutarı sınır değerin altında kalmıştı. İhale iptal edilmişti. İkinci kez yapılan ihaleyi Başcı’nın şirketi kazanmıştı. Başcı’nın başvurusu üzerine Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engeli getirildiğini duyuran haberimiz ile ihalenin ayrıntılarını anlatan haberimize de “kişilik haklarına doğrudan saldırı” iddiasıyla erişim engeli getirildi.