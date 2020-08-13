Bilal Erdoğan’ın imam hatipten sınıf arkadaşı Aykut Emrah Polat, 280 milyonluk ihale almıştı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Bilal Erdoğan’ın talebi üzerine İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararında konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Dilekçe ve ekleri ile talebe konu yayınlar incelendiğinde; talepte bulunan hakkında çoğunlukla galiz küfür ve hakaretlerden oluşan düşünce ve eleştiri hürriyeti ile telifi kabil olmayan paylaşımları ve fotoğrafları yayımladıkları, bu şekilde talepte bulunanın kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşıldığından talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir.”

İlkyapı İnşaat’ın sahibi olan Aykut Emrah Polat 2014 yılında Bilal Erdoğan, amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’le birlikte Mehmet Gür’ün de ortak olduğu bir şirket kurmuştu.