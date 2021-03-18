Bilecik Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi için anlamlı klip
Bilecik Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kapsamında hazırlanan video klipte başta Belediye Başkanı Semih Şahin'in yanı sıra bir çok belediye çalışanı yer aldı.
Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için ülkenin dört bir yanından gelen anlamlı mesajlar içinde biri de Bilecik Belediyesi'nden geldi.
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri ve belediye çalışanlarının katılımı ile hazırlanan videoda Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin yanı sıra Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Ahmet Gürses, belediye çalışanları yer aldı. Bilecik'in birçok noktasındaki çekimler eşliğinde, Çanakkale türküsünün seslendirildiği video, binlerce kişi tarafından beğenilerek, paylaşıldı.
Başkan Şahin'in, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirmesiyle başlayan videoda Bilecik'in tarihi mekanları yer aldı.
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