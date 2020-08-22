Bilim insanı Walport'tan koronavirüs 'sonsuza kadar' bizimle olabilir uyarısı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:27

İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu (Sage) üyesi ve eski hükümet baş bilim danışmanı Prof. Walport, konuk olarak katıldığı BBC Radio 4 Today programında, Covid-19'u griple kıyaslayarak virüsü kontrol altına almak için küresel çapta aşılama yapılması gerekeceğini söyledi.

'Virüs sonsuza dek bizimle olacak' diyen Walport, insanların düzenli aralıklarla aşı yaptırması gerekeceğini belirtti.

Koronavirüsün çiçek hastalığı gibi aşılamayla tamamen ortadan kaldırılamayacağını aktaran Prof. Walport, doğru önlemlerin alınmasıyla salgının tekrar kontrolden çıkmasının da önlenebileceğine dikkat çekti.