Bilim insanları açıkladı: Çocuklar neden Covid-19’dan daha az etkileniyor?

11 Mart 2021 Perşembe, 12:09

Araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında yetişkinlerden ve çocuklardan alınan birincil burun epitel (deri) hücrelerindeki koronavirüsün varlığını karşılaştırdı.

NTV'nin aktardığına göre, ön sonuçları bioRxiv’de yayımlanan araştırmada çocuk ve yetişkinlerin burun ve ağız gibi bölgelerdeki epitel doku hücrelerinde (NEC) aynı miktarda ACE2 ve TMPRSS2 proteini üretildiği ancak çocuklardaki dokuların da az reaksiyon gösterdiği için corona virüse karşı daha az duyarlı olduğu belirtildi.

ACE2 NEDİR?

"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enziminin, koronavirüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğü ifade edildi.

Akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve mukoza ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine (hücre zarına) bağlı bir enzim olan ACE2 kan basıncının düşmesinde rol oynuyor.

Bilim insanları aynı enzimin daha önce Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan koronavirüs için de alımlayıcı rol üstlendiğini ancak Covid-19'un hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti.

Koronavirüsün başak proteinin tutulmasına yardımcı olan ACE2 enziminin ardından ise “Serin Proteaz TMPRSS2” virüsün hücrelerde çoğalmasına izin veriyor.

Araştırmacılar, ACE2 ve TMPRSS2 protein ekspresyonunun (Bir genin, uygun şartların olması halinde veya zamanın gelmesi durumunda okunarak içeriğindeki bilginin aminoasit ve protein sentezinde kullanılması) çocukların burunlarındaki epitel hücreleri kıyasla yetişkinlerde önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bildirdi.

Bu durumun ise yetişkinlerin çocuklarda daha fazla Covid-19 hastalığına yakalanmasına ve virüsü toplum içinde yaymasına neden olduğı kaydedildi.