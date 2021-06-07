Bilim insanları dev ateş topunu açıkladı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 09:37

Brezilya Meteor Gözlemleme Ağı (Bramon), 30 Mayıs pazar günü akşamı ülkenin güney kısmından geçen bir meteoroid görüntülemişti. Merkezdeki iki kamera gökcisminin bir alev topuna dönüşerek ilerleyişini kaydetmişti.

Bramon'dan yapılan açıklamada meteoroidin başka bir yıldız sisteminden geliyor olabileceği belirtildi. Açıklamada, "Ön analizler, görüntünün Güneş Sistemi'nin dışından gelen bir meteorid tarafından oluşturulduğunu işaret ediyor" dendi.

Son dönemlerde Samanyolu Galaksisi'ne yıldızlararası mesafeden geldiği düşünülen bir başka cisim de ‘Oumuamua olmuştu.

Hawaii dilinde "izci" anlamına gelen 'Oumuamua isimli gök cismi, ilk kez 2017'de keşfedilmiş ve Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği görülen ilk nesne unvanını almıştı.

Bu zamandan beri gökcisminin ne olduğunu ve nereden geldiğini çözmeye çalışan bilim insanları, bir dizi teori ortaya atmıştı. Bunlar arasında cismin kuyruklu yıldız, hidrojen dağı ya da göktaşı olduğu iddiaları yer almıştı.

Harvard Üniversitesi'nin tanınmış fizikçilerinden Prof. Dr. Avi Loeb ise ‘Oumuamua'nın uzaylılarla açıklanabileceğini öne sürmüş ve gökcisminin Dünya dışı varlıklara ait bir uzay aracından koptuğunu yazmıştı. Loeb'in görüşleri bilim camiasında bazılarından tepki alırken, diğerleriyse profesörün işaret ettiği olasılık üzerinde durulabileceğini söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe