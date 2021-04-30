Bilim insanları dünyanın en büyük yanardağında astronot kıyafetiyle neden dolaşıyor?
Hawaii Uzay Keşfi Analog ve Simülasyonu (HI-SEAS) ismi verilen araştırma istasyonunda astronotlar, her gün zorlu deneylerden geçiyor. Bu esnada da tıpkı Ay ve Mars'ta olacağı gibi üzerlerinde astronot kıyafetleri bulunuyor.
Bilim insanları astronot kıyafetleriyle Hawaii'de lavların
oluşturduğu karanlık tünellerde dolaşıyor. Amaçları sınırlı oksijenle ve şişkin
eldivenlerle bu tünellerden örnek toplamanın zorluklarını anlamak.
Hawaii Uzay Keşfi Analog ve Simülasyonu (HI-SEAS) ismi
verilen araştırma istasyonunda astronotlar, gelecekteki Ay ve Mars görevlerine
hazırlanıyor ve her gün zorlu deneylerden geçiyor.
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa'nın eteklerinde, izole
bir konumda yer alan bu habitat, Mars benzeri özelliklere sahip ve deniz
seviyesinden yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekte.
(Görsel: Twitter/@HI_SEAS)
Araştırma istasyonundaki bilim insanları orada aylar boyunca
kalıyor ve çeşitli çalışmalar yürütüyor. Yalnızca lav kanallarında deneyler
yapmak ve etrafta dolaşmak için dışarı çıkıyor. Bu esnada tıpkı Ay ve Mars'ta
olacağı gibi üzerlerinde astronot kıyafetleri bulunuyor.
Bilim insanları Mars'taki lav tünellerinin eskiden gezegende
yaşamış olabilecek canlıların izlerini barındırdığını düşünüyor. Bu nedenle
tüneller, astrobiyoloji çalışmaları açısından çok önemli. Ay'daki lav
tünellerinin de insanlar için sığınak görevi görebileceği düşünülüyor.
Öte yandan bu tünelleri keşfetmek hiç de kolay olmayacak.
Özellikle astronot kıyafetleri ve oksijen kıtlığı, söz konusu tünellerdeki
araştırmaları zorlaştıracak. Zira bu, Hawaii'deki deney alanında da gözlemlenen
bir durum.
HI-SEAS Direktörü Michaela Musilova, lav tünellerinde
yaptıkları araştırmalarla ilgili son bulguları ve uzay kıyafetleriyle
çalışmanın zorluklarını bu hafta Avrupa Yerbilimleri Birliği'nin genel kurul
toplantısında sunacak.
Musilova, "En iyi yöntemleri bulmak ve en iyi
kostümleri tasarlamak için Dünya üzerinde yoğun bir eğitimden geçmemiz gerekiyor"
diyor ve ekliyor:
“Böylece bir gün bu
tür araştırmaları Ay ve Mars'ta da yapabiliriz.”
(Görsel: Twitter/@HI_SEAS)
HI-SEAS üssünde görevlendirilen araştırmacılar, tıpkı
uzaydaymış gibi bazı görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Bir mürettebat gibi
iş bölümüyle çalışan ekipte bir komutan, bir operasyon görevlisi ve mühendisler
yer alıyor.
Bunun yanı sıra lav tünellerinden toplanan örnekleri
inceleyecek biyologlar ve diğer deneyler için de çeşitli uzmanlık alanlarından
kişiler görevlendirilmiş durumda. Bu deneyler arasında habitat içinde marul
yetiştirme gibi popüler çabalar da var.
Musilova, istasyondaki mürettebatın farklı kültürlere sahip,
farklı dilleri konuşan kişilerden oluştuğunu söylüyor. Bilim insanı, bu kişilerin
tıpkı Ay'da veya Mars'ta yapacakları gibi tüm zamanlarını birlikte
geçirdiklerini ifade ediyor:
“İnsanların bu zorlu koşullar altında birbiriyle nasıl etkileşime girdiği de dahil olmak üzere öğrenmemiz gereken çok şey var.”
Video Haberler
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan 'muafiyet belgesi' açıklaması
- Demirtaş'ın hapis cezası onandı
- 1 Mayıs eylemine George Floyd'u hatırlatan müdahale
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- MEB'den ek ücret açıklaması
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- Kaftancıoğlu'ndan 'Erdoğan'a tazminat' açıklaması
- Rusya'dan Erdoğan açıklaması
- Erdoğan'dan memur maaşlarına ilişkin açıklama