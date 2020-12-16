Bilim insanları: LED ışık koronavirüsü öldürüyor
İsrail'de yapılan bir araştırmada bilim insanları, ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların koronavirüsü (Covid-19) öldürebileceğini ve odaları sterilize etmek için klima sistemlerine dahil edilebileceğini açıkladı.
İsrail’de yapılan bir araştırmada, ultraviyole ışınlarını yayan LED ışıklarının koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı. Ultraviyole ışığın daha önce Covid-19’a neden olan da dahil olmak üzere virüsleri öldürdüğü keşfedilmişti.
Ancak yapılan araştırmada LED ışıklardan yayılan ultraviyolenin de etkili olduğu ifade edildi. Tel Aviv Üniversitesi’nden Prof. Hadas Mamane, LED ampullerin kolay, hızlı ve ucuz dezenfeksiyon yöntemleri sunabileceğini altını çizdi.
“ODAYA VERİLEN HAVA STERİLİZE EDİLEBİLİR”
Sözcü'de yer alan habere göre, Mamane şöyle konuştu:
* Tüm dünya şu anda koronavirüsü dezenfekte etmek için etkili çözümler arıyor. Sorun şu ki, bir otobüsü, treni, spor salonunu veya uçağı kimyasal püskürtmeyle dezenfekte etmek için fiziksel insan gücüne ihtiyacınız var ve püskürtmenin etkili olabilmesi için kimyasalın yüzeyde etki etmesi için zaman vermeniz gerekiyor.
* Bununla birlikte, LED ampullere dayalı dezenfeksiyon sistemleri, örneğin havalandırma sistemine ve klimaya kurulabilir. Emilen ve ardından odaya verilen havayı sterilize edebilir.
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Polise ve bekçiye saldırıp küfür ettiler
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı