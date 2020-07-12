Bilim insanları pencere dışından gelen gürültüyü önleyen bir sistem geliştirdi

12 Temmuz 2020 Pazar, 15:22

Çeviri: The New York Times, David Waldstein

Singapurlu araştırmacılar, dışarıdan gelen sesi 10 desibel azaltmak için pencereye yerleştirilebilen bir cihaz geliştirdiler. Sistem, temel konsepti ortaya çıkaran Masaharu Nishimura ve Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacı Bhan Lam da dahil olmak üzere bir grup bilim insanı tarafından oluşturuldu.

Dr. Lam, dairesinde gerçekleştirdiği Zoom röportajı sırasında, “Çok gürültülü küçük bir şehir, bu yüzden bu sorunu çözmek için biraz motivasyonum var” diyerek çalışmalara başladığını söyledi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Scientific Reports'da yayımlanan sonuçlara göre ilk örnek henüz dünya koşullarında en pratik cihaz değil ancak gürültülü şehir yaşamının zorluğunu hafifletmeye yardımcı olabilecek teknolojik gelişmelerin öncüsü olabilir.

Gürültü önleyici kulaklıklarda kullanılan aynı teknolojik sistemden faydalanan araştırma ekibi, bir pencereye 24 küçük hoparlör yerleştirerek konsepti tüm odaya uyacak şekilde genişletti. Hoparlörler gelen gürülteye karşılık gelen ses dalgaları yayarak tamamını veya bir kısmını etkisiz hale getiriyor.

Ses dalgalarının frekansına dayanan sistemin optimal aralığı şimdilik 300 ve 1.000 hertz arasında.

Lam, karbon oluşumunu önlemek, yoğun klima kullanımını azaltmak ve bazı insanlar için risk oluşturabilecek sağlıksız hava oluşumunu önlemek amacıyla “Singapur gibi yerlerde pencereleri olabildiğince açık tutmak istiyoruz” dedi.

Lam sistemi şu şekilde anlatıyor:

"Bilgisayar denetleyicisi tarafından kaydedilen, rahatsız edici gürültü kaynağının tekrarlayan ses dalgalarını algılamak için pencerenin dışında bir mikrofon kullanılır. Bu, pencere çerçevesinin içindeki hoparlör dizisine iletilen sesi etkisiz hale getirmek için gereken uygun dalga frekansını deşifre eder.

Mikrofon, gelen ses dalgalarını etkisiz hale getiren 'anti' dalgaları yayar ve 'mutlu sessizlik' yakalanmış olur."

Lam son olarak, insan seslerinin henüz bu sisteme uymadığını belirterek, "Bir sonraki çalışmalardan biri, yüksek sesli sohbetleri susturmanın bir yolunu bulmak olacak" dedi.