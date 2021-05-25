Bilim insanları yeni gen terapisi ile kör adamın görüşünü kısmen geri kazandırdı
Bir grup bilim insanı, kör bir adamın tek gözünde ışık yakalayan proteinler oluşturarak görüşünü kısmen iyileştirdiklerini açıkladı.
Nature Medicine dergisinde yayınlanan rapor, bu tedavinin başarısını anlatan ilk çalışma oldu.
Araştırmaya dahil olmayan Kaliforniya Üniversitesi'nden nörobilimci Ehud Isacoff, "Sadece bir hastada ve tek gözde olsa bile tedavinin ilk kez işe yaradığını görmek heyecan verici" dedi.
Fransa'da yaşayan 58 yaşındaki gönüllü, dar bir görüş alanındaki nesnelerin hayalet gibi algılanmasını sağlayan özel gözlükler takmak zorunda kaldı. Söz konusu işlem tam görmeyi sağlamasa da raporun yazarları, 13 yıllık çalışmanın sonucu olan denemenin, daha etkili tedavilerin geleceğinin bir kanıtı olduğunu söylüyorlar.
New York Times'ın haberine göre, Paris'teki Pittsburgh Üniversitesi'nden göz doktoru Dr. José-Alain Sahel çalışmaya ilişkin, "Açıkçası yolun sonu değil, ancak önemli bir kilometre taşı" dedi.
Dr. Sahel ve diğer bilim insanları, yıllardır kalıtsal körlük türlerine bir çare bulmaya çalıştılar.
Önceki çalışmalarda araştırmacılar, fotoreseptörlerin* yavaş yavaş yozlaşmış olmasına neden olacak hatalı bir geni düzelterek 'Leber konjenital amoroz' adı verilen genetik bir körlük biçimini tedavi edebildiler.
Ancak hastaların fotoreseptörlerini tamamen kaybetme ihtimali nedeniyle diğer körlük türleri bu kadar basit bir şekilde tedavi edilemez. Duruma ilişkin Dr. Sahel, "Hücreler öldüğünde, gen kusurunu onaramazsınız" dedi.
Fotoreseptör: Hücre retinada bulunan ve ışığı elektrik sinyallerine dönüştürebilen özelleşmiş bir nöron tipidir.
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