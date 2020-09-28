Bilim insanlarından şaşırtıcı öneri: 'Ay ve Mars yüzeyini delmemiz gerek'
Dünyanın önde gelen bilim insanları, uzaylıların Mars ve Ay yüzeyinin altındaki göllerde yaşıyor olabileceğini ve insanların onları bulmak için sondaj yapmaya başlaması gerektiğini söyledi.
Bu cesur ve şaşırtıcı teoriyi, Harvard'daki Astrofizik Merkezi ve Florida Teknoloji Enstitüsü'nden (FIT) önde gelen bir ekip ortaya attı.
Ekip, insanların önümüzdeki 10 yıl içinde ilk sondaj seferini gerçekleştireceğini düşünüyor.
Harvard Astrofizik Merkezi'nden Profesör Avi Loeb, "Tıpkı Dünya'da petrol ararken yaptığımız gibi, Ay yüzeyinin altında hayat aramak için derinlere inen robotlar ve ağır makineler hayal edilebilir" dedi.
FIT'de astrobiyoloji alanında asistan profesör Manasvi Lingam da, bu araştırmaların teknik açıdan zor olacağını ama imkansız olmadığını bildiklerini söyledi.
Daily Star'ın haberine göre Prof. Lingam, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde büyük su kütleleri olmasa da yeraltında yaşam formlarının var olabileceği göllerin bulunduğuna inanıyor. Araştırmacı bu nedenle, "Mars yüzeyinin altında onlarca kilometre sondaj yapmamız gerek" diyerek, "Hem Ay hem de Mars, yüzeylerinde sıvı su bulunmasını sağlayacak bir atmosferden yoksun. Ancak yüzeyin altındaki daha sıcak ve basınçlı bölgeler, yaşamın kimyasına sıvı suda var olma şansı tanıyabilir" diye konuştu.
Prof. Lingam aynı zamanda, ekibin The Astrophysical Journal Letters isimli hakemli dergide yayımladığı makalenin başyazarı.
"Yüzey suyu, belirli bir basıncı korumak için bir atmosfere ihtiyaç duyar ve bu olmadan sıvı su var olamaz" diyen araştırmacı, şunları kaydetti:
"Ancak, daha derin bölgelere gidildiğinde, üst katmanlar gereken basıncı uygular ve böylece sıvı suyun varlığına prensipte olanak tanır."
Kaynak: Independent Türkçe
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