Bilim Kurulu son durumu ve tedbirleri görüşecek
Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha salgında gelinen son durumu değerlendirecek.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek.Son dönemde vaka sayılarının artmasıyla birçok şehirde özellikle 65 yaş ve üstüne kısıtlamalara gidilmişti. Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda yeni yasak ve kısıtlamalar için tavsiye kararı alınıp alınmayacağı merak konusu. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Koca basın açıklaması yapacak.
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