Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Psikolojik sınır 1500

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:19

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, son dönemde koronavirüste artan günlük vaka sayılarını değerlendirdi.

Yamanel, salgın için bu dönemde 'kritik sınır' değil; ama psikolojik sınırlar olduğunu belirterek, "Covid-19'da psikolojik sınırlar var; bin gibi, bin 500 yüz gibi. Şu an için bu rakamları kaldırmayacak kadar sıkıntılı bir durum yok. Çok dikkat etmemiz gerek. Tabii ki böyle vaka artışları, dalgalanmalar, azalmalar olacaktır pandemi sürecinde. Sağlık Bakanlığımız her şeyi kontrol altında tutuyor. Bütün birimlerimizle çalışıyoruz. Ve sağlık ordumuz mücadeleye devam ediyor. Herhangi bir yoldan çıkma, kontrolden çıkma gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

Yamanel, virüsle mücadeleye devam edileceğini vurgulayarak, "Yaz aylarında daha dikkatli olsaydık, vaka sayılarını binin altında tutsaydık, ekim ve kasım aylarına çok daha iyi bir şekilde girerdik, daha kontrollü bir şekilde 2’nci dalgayı atlatabilirdik. Ama yine de mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'OKULLAR AÇILMALI; EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ'

Yamanel, vaka artışlarının okulların açılması takvimini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin de "Şuan okulların kademeli olarak açılacağını biliyoruz, ön görüyoruz. Ve açılmalı da; tabii ki eğitim de çok önemli. Ama yapılan protokoller, alınan önlemlerin tamamen uygulanması gerekiyor. Belli sınıflar açılabilir. Online eğitimler, hibrit modeller olabilir. Bunları zaten düzenlenen rehberler eşliğinde ve çok ciddi önlemler alınarak hem Sağlık Bakanlığımız hem Milli Eğitim Bakanlığımız planlamakta" diye konuştu.