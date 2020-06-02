Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Sıfır vakaya ne zaman ulaşılacak?

02 Haziran 2020 Salı, 10:50

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendirdi. Türkiye'de koronavirüs bitti demenin koşulunu anlatan Kara, kurallara uyulursa ağustos ayında koronavirüsün bitebileceğini söyledi. Kara kurallarda gevşeme olursa bu tarihin ötelecneceğini de sözlerine ekledi.

Kara bugün virüs açısından uçakla seyahatin güvenli olduğunu söyledi.

CNN Türk'te konuşan Kara, 2 yaşın altındaki çocuklarda maske kullanılmaması konusunda uyardı. Onun yerine yüz koruyucu siperlik kullanılması gerektiğini söyledi.