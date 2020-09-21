Bilim Kurulu Üyesi koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı. Demircan'ın testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın da Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.
Haber Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından duyuruldu.
Derneğin sosyal medya paylaşımında, "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Anketten çıkan sonuç espri konusu oldu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Öğüt'ten tiksindiren tweet
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- Koray Aydın'ın talimatına Akşener ve delegelerden tepki
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'dan açıklama!
Video Haberler
- Okulla tanışan minik öğrenciler sınırlarına girdi
- Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı
- Futbolcular hakem odasını bastı!
- Sağlık çalışanı kadını bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı
- Hindistan'da facia! Çok sayıda ölü var
- Irkçı küfre isyan eden Boşnaklar'dan Gökçek'e protesto
- AKP'li Çamlı: Şimdi o matmazel Meral var ya...
- Rıdvan Dilmen canlı yayında böyle çıkıştı
- Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devretti
- Selman Öğüt, Atatürk'ü hedef aldı, yayını terk etti
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Anketten çıkan sonuç espri konusu oldu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Öğüt'ten tiksindiren tweet
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- Koray Aydın'ın talimatına Akşener ve delegelerden tepki
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'dan açıklama!