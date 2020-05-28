Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap 'sokağa çıkma yasağı' na ilişkin verileri yorumladı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 17:04

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap Twitter hesabında paylaşılan bir grafik ile ilgili dikkat çeken paylaşım yaptı.

Azap sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Üniversitesi'nde pandemi modelleri üzerine çalıştığımız istatistik profesörü Fatih Tank'ın hazırladığı grafik ilginç. Aralıklı sokağa çıkma yasağı sonrası serbest günlerde Mart başından bile daha hareketli oluyoruz. Mart sonu Nisan başında daha az hareketliymişiz."





Ankara Üniversitesi'nde pandemi modelleri üzerine çalıştığımız istatistik profesörü Fatih Tank'ın hazırladığı grafik ilginç. Aralıklı sokağa çıkma yasağı sonrası serbest günlerde Mart başından bile daha hareketli oluyoruz. Mart sonu Nisan başında daha az hareketliymişiz. https://t.co/3Pd0MLvW6y — Alpay Azap (@AlpayAzap) May 28, 2020



