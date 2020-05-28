Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap 'sokağa çıkma yasağı' na ilişkin verileri yorumladı
Prof. Dr. Alpay Azap, sosyal medya hesabı üzerinden hafta sonlarında ve bayramlarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı hakkında dikkat çeken bir istatistik paylaştı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap Twitter hesabında paylaşılan bir grafik ile ilgili dikkat çeken paylaşım yaptı.
Azap sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Üniversitesi'nde pandemi modelleri üzerine çalıştığımız istatistik profesörü Fatih Tank'ın hazırladığı grafik ilginç. Aralıklı sokağa çıkma yasağı sonrası serbest günlerde Mart başından bile daha hareketli oluyoruz. Mart sonu Nisan başında daha az hareketliymişiz."
Ankara Üniversitesi'nde pandemi modelleri üzerine çalıştığımız istatistik profesörü Fatih Tank'ın hazırladığı grafik ilginç. Aralıklı sokağa çıkma yasağı sonrası serbest günlerde Mart başından bile daha hareketli oluyoruz. Mart sonu Nisan başında daha az hareketliymişiz. https://t.co/3Pd0MLvW6y— Alpay Azap (@AlpayAzap) May 28, 2020
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